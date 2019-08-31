БИШКЕК, 31 авг /ПРАЙМ/. Глава Российско-Киргизского фонда развития Эркин Асрандиев пропал во время заплыва на озере Иссык-Куль, его ищут, сообщили РИА Новости в МЧС Киргизии.

Иссык-Куль – одно из самых больших озер на планете, от Чырпыкты до Кара-Талаа – около 20 километров.

"В МЧС поступило сообщение, что он, совершая заплыв от села Чырпыкты Иссык-Кульской области в сторону села Кара-Талаа Тонского района области, по непонятным причинам пропал", — заявил собеседник агентства.

По словам представителя киргизского МЧС, для поисков Асрандиева привлечены восемь спасателей и двое водолазов. "Мы его ищем, поисковая операция продолжается", — сказали в спасательном ведомстве.

По словам родственников Асрандиева, во время заплыва главу фонда сопровождала лодка, но из-за большой волны он пропал из вида.

Российско-киргизский фонд развития был учрежден правительствами двух стран в ноябре 2014 года и является важнейшим инструментом процесса интеграции Киргизии в Евразийский экономический союз. Согласно условиям соглашения, фонд призван финансировать в республике крупные проекты сельскохозяйственного, металлургического и строительного сектора стоимостью не меньше 3 миллионов долларов. Уставный капитал фонда развития составляет 500 миллионов долларов. Эркин Асрандиев возглавляет фонд в течение двух лет.