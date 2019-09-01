МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Министр труда РФ Максим Топилин провел рабочую встречу с президентом Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) Йоахимом Бройером в Японии в воскресенье, говорится в сообщении минтруда.

"1-2 сентября в городе Мацуяме (Япония) проходит встреча министров труда и занятости стран "Группы двадцати". На полях форума министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин провел рабочую встречу с президентом Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) Йоахимом Бройером.

"Стороны отметили эффективное взаимодействие России и МАСО", — говорится в сообщении.

Топилин подчеркнул, что предложенная МАСО "Концепция нулевого травматизма" стала одним из ключевых элементов работы правительства России по охране труда и сохранению здоровья работников. Кроме того, министр предложил ассоциации внести вклад в развитие темы охраны труда в рамках председательства России в БРИКС в 2020 году.

"Вопросы формирования культуры безопасного труда станут одними из ключевых на встрече министров труда и занятости БРИКС в следующем году, Встреча пройдет в июне в Челябинске", сказал Топилин.

Министр также проинформировал главу МАСО Бройера, что в следующем году Россия выйдет на законодательные решения в области совершенствования системы обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

В свою очередь, Бройер отметил важность проведения Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ) и участие в ней Международной ассоциации социального обеспечения, а также пригласил Топилина на Всемирный форум социального обеспечения, который состоится в октябре этого года в Брюсселе.