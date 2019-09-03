МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Минтруд подготовил прогноз по бюджетам Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования на 2020 год, соответствующие проекты размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту о бюджете ПФР, на 2020 год прогнозируемый объем доходов фонда составит 9,002 триллиона рублей, из них 8,955 триллиона рублей в части, не связанной с финансированием накопительной пенсии. Общий объем расходов – 9,042 триллиона рублей, из них 8, 999 триллиона рублей также в части, не связанной с финансированием накопительной пенсии.

Прогнозируется, что объем дефицита бюджета ПФР составит 39,312 миллиарда рублей. При этом объем дефицита в части, не связанной с финансированием накопительной пенсии, составит 43,877 миллиарда рублей, а объем профицита в части, связанной с ее финансированием, – 4,564 миллиарда рублей.

Прогнозируемый объем доходов бюджета ФСС на 2020 год составляет 810,946 миллиарда рублей, следует из проекта. Из них доходы по обязательному социальному страхованию по временной нетрудоспособности и в связи с материнством составляют 604,348 миллиарда рублей, а по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний – 144,424 миллиарда рублей.

Объем расходов бюджета ФСС составит 812,042 миллиарда рублей. Объем дефицита бюджета ФСС прогнозируется на уровне 1,096 миллиарда рублей. Сюда входит дефицит бюджета ФСС в части соцстрахования по временной нетрудоспособности и в связи с материнством на сумму 36,816 миллиарда рублей и объем профицита бюджета ФСС по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на сумму 35,719 миллиарда рублей.

Согласно федеральным законам о бюджетах ПФР и ФСС на 2019 год, прогнозируемый доход их бюджетов составлял 8,612 триллиона рублей и 752,953 миллиарда рублей соответственно.