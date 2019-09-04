ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. Правительство рассчитывает внести законопроекты о "регуляторной гильотине" на рассмотрение Госдумы в осеннюю сессию, пока продолжаются консультации, но вряд ли в рамках этой же сессии законы будут приняты, заявил РИА Новости вице-премьер, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко на полях Восточного экономического форума.

"Идут дискуссии, идут консультации. Скоро внесём", — заявил Чуйченко, говоря о проектах законов для запуска "регуляторной гильотины".

На просьбу уточнить, можно ли рассчитывать на принятие этих законов в рамках осенней сессии, он ответил отрицательно.

"Нет, не примут в осеннюю сессию. Я думаю, что мы внесём это, потому что все-таки серьёзный документ. В осеннюю сессию, надеемся, что внесём", — добавил глава аппарата кабмина.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в январе предложил к 1 февраля 2020 года пересмотреть контрольные требования к бизнесу, применив механизм так называемой "регуляторной гильотины", в результате чего утратят силу все требования, которые не будут специально одобрены или изменены. Как пояснял министр экономического развития Максим Орешкин, требования государства после применения "гильотины" будут систематизированы по новому принципу — не по контролирующим ведомствам, а по видам бизнеса. Тему развил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале, предложив прекратить с 1 января 2021 года действие вообще всех устаревших нормативных актов в сфере контроля и надзора, оставив только современные и при необходимости обновленные документы.

В августе уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил Чуйченко отзыв на проекты федеральных законов о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле и об обязательных требованиях, подготовленные Минэкономразвития, в котором указал на ряд недочетов в документах. Законопроект о госконтроле, по мнению бизнес-омбудсмена, отличается чрезвычайной неопределенностью: решение многих важных вопросов оставляется на усмотрение административных органов. Кроме того, в законопроекте не упоминается презумпция добросовестности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Также в августе глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на встрече с Медведевым предложил дополнительно обсудить законопроекты о "регуляторной гильотине" после внесения, перед тем, как они будут рассматриваться в Госдуме во втором чтении. Премьер с предложением главы РСПП согласился, пообещав дать соответствующее указание аппарату правительства.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.