МОСКВА, 4 сен /ПРАЙМ/. Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев предложил разработать совместную экспортную программу с Саудовской Аравией для увеличения российского экспорта продукции АПК в эту страну до 2 миллиардов долларов к 2024 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Патрушев в ходе рабочего визита в королевство встретился с министром окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии Абдурахманом Аль-Фадли, они обсудили перспективы увеличения поставок российской продукции АПК на саудовский рынок.

"Мы предлагаем разработать совместную программу по расширению экспорта российских продовольственных товаров в Саудовскую Аравию для того, чтобы объем экспорта российской продукции АПК к 2024 году превысил два миллиарда долларов США", — приводятся в сообщении слова Патрушева.

Как отмечается, по итогам 2018 года на сельхозпродукцию пришлось около половины двустороннего товарооборота стран, или 500 миллионов долларов. При этом Саудовская Аравия ежегодно импортирует продовольствие почти на 20 миллиардов долларов, и российские компании заинтересованы в увеличении поставок в королевство.

Также Патрушев отметил необходимость развития инвестиционного сотрудничества. Минсельхоз РФ готов оказать поддержку представителям саудовских деловых кругов, которые будут участвовать в реализации сельскохозяйственных проектов в России. Кроме того, развитию сотрудничества в сфере АПК будет способствовать увеличение числа отечественных поставщиков мяса птицы в королевство, отмечается в сообщении. Российская сторона рассчитывает на положительное решение по аккредитации новых птицеводческих предприятий под гарантии Россельхознадзора.

Интересы российских экспортеров на рынке Саудовской Аравии касаются не только продукции растениеводства и животноводства. Среди прочего это поставки меда и молока, а также кондитерских изделий, муки и другой продукции.