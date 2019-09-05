ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Заседание российско-японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам может пройти в Москве 13 декабря, сообщил глава министерства экономического развития РФ Максим Орешкин на встрече с главой МИДа Японии на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Орешкин и глава японского МИДа Таро Коно — сопредседатели межправкомиссии двух стран.

"Задача углубления экономического сотрудничества — это одна из ключевых задач межправкомиссии. Если смотреть по срокам, в ноябре (пройдут — ред.) саммиты АТЭС и ВАС, поэтому есть предложение провести пятнадцатое заседание межправкомиссии 13 декабря в Москве", — сказал Орешкин.

Он напомнил, что товарооборот между странами составляет 30 миллиардов долларов. "Если посмотреть на текущую статистику, динамика у нас не очень положительная. Это в том числе связано и с тем, что у нас значительная часть торговли связана с топливно-энергетическими товарами. Цены снижаются — снижаются и объёмы торговли", — сказал Орешкин.

"Поэтому важно как раз развитие той части торговли, экономических взаимоотношений, которые носят устойчивый, долгосрочный характер. Торговли, в том числе связанной с высокими технологиями. Но это, повторюсь еще раз, не только вопрос торговли, а в целом экономических взаимоотношений", — добавил глава Минэкономразвития.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.