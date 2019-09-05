ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Заседание межправительственной комиссии Россия — Вьетнам пройдет во Вьетнаме в октябре, заявил журналистам ее сопредседатель, вице-премьер Максим Акимов по итогам встречи с вьетнамскими коллегами.

"У нас идет активная подготовка к 22-й межправкомиссии, которая состоится в октябре во Вьетнаме", — сказал он в кулуарах Восточного экономического форума.

"У нас большой блок вопросов, связанный с сотрудничеством в области сельского хозяйства, мы существенно расширили с 19 до 25 компаний вьетнамское присутствие на российском рынке в части морепродуктов, и Вьетнам тоже очень серьёзные шаги делает по свинине и зерну, и мы хотели бы, чтобы это движение было бы более динамичным", — продолжил вице-премьер.

Он также рассказал, что объекты генерации, которые во Вьетнаме строит "Газпром" и "Новатэк", включены в генплан развития энергетики страны. "По энергетике по работе "Газпрома", по строительству генерации и по работе "Новатека" по генерации, по сжиженному газу есть позитивная динамика… Включение этих объектов в генеральный план развития энергетики властей Вьетнама", — сказал он.