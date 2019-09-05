ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Минсельхоз РФ планирует заключить с китайской корпорацией COFCO соглашение о создании благоприятных условий для ведения бизнеса компании в России, заявил замглавы Минсельхоза Сергей Левин.

"Мы с госкорпорацией COFCO как министерство планируем подписать отдельное соглашение о создании наиболее благоприятных условий для ведения ими хозяйственной деятельности в России, чтобы обеспечить максимально комфортные условия для дальнейшего развития экспорта в Китай", — сказал Левин в ходе Восточного экономического форума-2019.

Он отметил, что объемы китайского рынка настолько велики, что страны без затруднений находят взаимовыгодные условия для сотрудничества. "Именно на это, в том числе, направлен план по сотрудничеству с корпорацией COFCO. Они планируют значительную инвестиционную активность на российском рынке и в плане первичного производства, и в плане логистики, куда они собираются активно инвестировать деньги, и в плане переработки", — сообщил замминистра.

В свою очередь президент COFCO Юй Сюйбо сказал, что компания хотела бы увеличить сотрудничество с Россией по ряду направлений. В частности, это усиление взаимодействия с точки зрения инвестиций на Дальнем Востоке.

"В сфере инвестиций в сельское хозяйство мы хотели бы создать прекрасную инвестиционную среду совместно с российскими коллегами", — сказал Юй Сюйбо. По его словам, необходимо также повысить инфраструктурные возможности портов по обеспечению доставок соответствующей продукции в Китай из России.

"Мы также советуем российской стороне подумать о "зелёных коридорах", упрощении торговли. И четвёртый аспект — чтобы государственные органы России с соответствующими органами Китая поддерживали тесное взаимодействие и держали руку на пульсе, чтобы своевременно решать возникающие проблемы в сфере поставки сельхозпродукции в Китай", — добавил президент COFCO.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.