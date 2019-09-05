ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — ПРАЙМ. Минкомсвязь РФ не отказывается от планов оснащения чиновников смартфонами с ОС "Аврора", но основной проблемой является отсутствие средств, сообщил журналистам глава ведомства Константин Носков в кулуарах Восточного экономического форума.

"Мы рассматриваем возможность покупки сервисов и телефонов для чиновников как стартовый толчок для того, чтобы дальше рынок поддержал и рынок уже дальше начал покупать телефоны с этой ОС, и тогда сам рынок отреагирует и начнет писать сервисы для этих смартфонов", — заявил он.

"Сейчас ряд сервисов базовых есть, и в таком ручном, что называется, режиме приложения написаны, но, безусловно, каждый из нас хочет иметь такой же AppStore как у Google, как у Apple, для этого нужно большое количество пользователей. Никто не будет писать приложения, неважно что — мессенджер, игрушки — для 10 тысяч пользователей. Задача стоит большое количество устройств закупить как толчок для какого-то рыночного движения, поэтому еще раз — нужно много-много денег", — сказал министр. Huawei примет участие в тендере Минкомсвязи по закупке 360 тыс устройств с ОС "Аврора"

По его словам, проект с оснащением чиновников такими устройствами идет. Основная проблема в настоящее время заключается в отсутствии средств. "Дорого, отсутствие денег. Как всегда правительство и парламент принимают решение и прописывают бюджет. Почему так дорого? Потому что чиновников большое количество", — пояснил он.

"Сама операционная система взлетит тогда, когда будет большое количество пользователей. Аппараты есть, они работающие, такой аппарат есть у меня, он может звонить. Самой экосистемы приложений не появится пока там не будет сотен тысяч, а лучше миллионов пользователей. Поэтому имеет смысл разворачивать этот проект, если "Ростелеком" как владелец операционной системы увидит миллионы пользователей и сможет нарастить экосистему", — резюмировал глава министерства.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.