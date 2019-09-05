МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-августе 2019 года снизился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 137,7 миллиарда долларов, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

"По предварительным данным таможенной статистики, в январе-августе 2019 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 137 699,6 миллиона долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизился на 1,3%", — говорится в сообщении.

В августе 2019 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 18,775 миллиарда долларов, увеличившись на 0,8% по сравнению с августом прошлого года. При этом по сравнению с июлем 2019 года показатель сократился на 1,6%.