ВЛАДИВОСТОК, 6 сен /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин пообещал подумать над подпрограммой кредитования сельскохозяйственной деятельности для переселенцев из дальнего зарубежья.

На встрече президента с представителями общественности переселенка из Бразилии Агрипина Ануфриев-Егорофф рассказала президенту, что в Россию планирую переехать около 50 старообрядческих семей из Южной Америки. По ее словам, их волнует вопрос кредитования сельскохозяйственной деятельности.

"Они попросили меня обозначить, если возможно, долгосрочное кредитование по процентам, по которым мы там привыкли, до 2%, если возможно. И долгосрочное, лет на 20. Первый платёж лет пять, чтобы было рассрочки", – сказала она.

"Давайте мы подумаем над подпрограммой. У нас есть программа поддержки соотечественников, которые переселяются в Россию в целом. Можно подумать над подпрограммой для таких переселенцев, как вы, из стран дальнего зарубежья, так скажем, чтобы не выделять старообрядцев в отдельную категорию", — ответил президент.

Он добавил, что понимает, что переселенцам нужны время на адаптацию и особые формы поддержки." Я думаю, что это возможно, тем более что для государства это не будет слишком обременительным, имея в виду, что это не массовый поток, связанный с сотнями тысяч людей, хотя сам факт того, что вы переселяетесь, это очень хорошо", — сказал глава государства.