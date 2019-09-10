МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз по росту экономики Китая в 2019 году до 6,1% и в 2020 году — до 5,7% с июньской оценки в 6,2% и 6% соответственно на фоне эскалации торговой войны с США, говорится в сообщении агентства.

"Сложности в торговой политике, в том числе недавняя резкая эскалация торговой войны между США и Китаем, а также значительные риски Brexit без соглашения омрачают перспективы мировой экономики", — пишет агентство. Fitch отмечает, что снижение прогноза по ВВП КНР в 2020 году на 0,3 процентного пункта обусловлено последним усилением торгового конфликта между США и КНР. Новые взаимные пошлины США и Китая вступили в силу 1 сентября. США повысили пошлины на 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов в год. Китайская сторона в ответ также повысила пошлины, выразила Вашингтону протест и инициировала разбирательство в ВТО.

"Влияние замедления роста экономики Китая на мировую экономику становится все более заметным, и это стало важным фактором последних принесших разочарование данных по росту экономики еврозоны", — пишет агентство. Fitch указывает, что рост ВВП еврозоны во втором квартале оказался слабее, чем ожидалось, а экономика Германии сократилась в указанном периоде.

На этом фоне агентство понизило прогноз по росту ВВП еврозоны в 2019 и 2020 годах до 1,1% по сравнению с июньскими ожиданиями роста на 1,2% в 2019 году и 1,3% в 2020 году. При этом агентство добавляет, что перспективы роста еврозоны могут значительно ухудшиться в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

Прогнозы по росту экономики США также понижены — до 2,3% в 2019 году и 1,7% в 2020 году с 2,4% и 1,8% соответственно. В то же время агентство отмечает, что экономический рост в США в последнее время показал большую устойчивость благодаря стабильному росту потребления, условиям на рынке труда и растущему дефициту федерального бюджета, поддерживающему внутренний спрос.

"Тем не менее, рост производственного сектора заметно замедлился, и компании проявляют все больше осторожности в отношении инвестиционных расходов в условиях растущей неопределенности в торговой политике. Наши прогнозы по росту инвестиций были пересмотрены в сторону понижения и показывают резкое замедление по сравнению с 2018 годом", — отмечает Fitch. На этом фоне агентство ожидает, что ФРС США может в декабре 2019 года еще раз понизить базовую ставку на 25 базисных пунктов после аналогичного снижения в июле.

Полный сентябрьский прогноз по мировой экономике агентство опубликует позднее в этом месяце. Он будет содержать обновленные прогнозы для 20 крупных мировых экономик.