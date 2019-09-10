МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Оборот внешней торговли между Россией и США в январе-июле 2019 года увеличился на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 15,333 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Экспорт из РФ в США составил 7,34 миллиарда долларов (рост на 22,3%), импорт в РФ из США — 7,99 миллиарда (рост на 6,3%).

Доля США в общем обороте внешней торговли РФ в годовом выражении выросла до 4,1% с 3,5%.