МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Темпы развития экономики России в настоящее время не соответствуют уровню поставленных задач, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В настоящий момент темпы, которые мы видим, не соответствуют прогнозам и тому, к чему мы стремимся", — сказал Медведев в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".

Рост мировой экономики замедлится из-за торгового противостояния Китая и США, российским властям придется это учитывать, заявил премьер-министр.

Медведев отметил, что на темпы роста экономики влияют события в мировой политике. "Многое будет зависеть от того, что будет происходить", — сказал он, напомнив о торговой войне между Китаем и США, из-за которой, по его словам, "мировая экономика замедляется".

"Нам нужно будет принимать решения по корректировке темпов нашего развития", — пояснил премьер и отметил, что у России есть все необходимые ресурсы для достижения темпов развития экономики.

"Ресурсы для этого в целом есть", — заявил он.

Общая атмосфера для иностранных инвестиций в РФ отравлена, в том числе санкциями и внутренними избыточными барьерами.

"В целом, конечно, общая атмосфера, если говорить об иностранных инвестициях, она в значительной степени отравлена, отравлена вот этими решениями (санкциями — ред.). Причем мы это обсуждаем со всеми главами правительств, главами государств, когда встречаемся, абсолютное большинство говорит: мы понимаем, что это все это вредно", — сказал он.

По словам премьер-министра, с участниками рынка постоянно обсуждаются и внутренние проблемы РФ: барьеры и избыточное регулирование. "Мы это все берем на карандаш и отрабатываем", — добавил Медведев.

Такие дискуссии проходят, в частности, в рамках комитета по иностранным инвестициям, куда входят представители около 30 крупнейших мировых компаний.

"Аккуратненько они сетуют, что атмосфера не очень хорошая. Но они, в основном, в кулуарах жалуются на то, что в ряде случаев их правительства дают сигналы, что в Россию инвестировать не надо, поскольку есть вот эти самые пресловутые санкции. Это отражается, естественно, на банковском исполнении тех или иных сделок, допустим, возникают преграды движению капитала, финансовому потоку. Естественно, мы каждый раз обсуждаем и наши внутренние проблемы, значит, барьеры, избыточное регулирование — это тоже всегда в повестке дня", — отметил Медведев.

Глава правительства отметил, что сейчас "раскручиваются" все национальные проекты, кабмин занимается изменением экономики. "В настоящий момент коллеги готовят прогноз. Причем прогноз этот будет, как я понимаю, включать в себя два сценария: один оптимальный, а второй более сложный", — подчеркнул политик.

Он отметил, что темпы роста экономики зависят не только от действий российского кабмина.

"Очевидно, что на их развитие, на их возможности развития влияет и ситуация в мировой экономике. Мы видим, что происходит, это и общее замедление темпов роста мировой экономики, это и большое количество различных проблем, включая торговые войны, а применительно к нашей стране сохраняются санкции. И во всех вот этих вот вводных, в этих условиях мы собственно и должны добиться вот этих вот целей", — сказал Медведев.