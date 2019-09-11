МОСКВА, 11 сен /ПРАЙМ/. Глава Минкомсвязи РФ Константин Носков заявил, что считает несопоставимо высокими штрафы за нарушения операторами требований хранения персональных данных в РФ, предусмотренные принятым в первом чтении законопроектом.

Госдума 10 сентября приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 18 миллионов рублей за нарушения операторами требований хранения персональных данных в РФ, авторами законодательной инициативы выступили депутаты "Единой России". В частности, проектом предлагается установить размер штрафа в случае первого нарушения для юрлиц в размере от 2 до 6 миллионов рублей, а случае повторного выявления нарушения — 6-18 миллионов.

"Считаю, что предлагаемые штрафы несопоставимо велики сейчас. Нужно все это еще проработать и обсудить", — сказал Носков журналистам в среду.

"Естественно, мы будем писать проект правительственного отзыва. Он будет с пожеланиями еще поработать над законопроектом", — добавил министр.