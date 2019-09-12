МОСКВА, 12 сен /ПРАЙМ/. Минпромторг опубликовал проект стратегии развития торговли в России на 2019-2025 годы, соответствующий документ размещен в государственной автоматизированной информсистеме "Управление".

"Целью стратегии является формирование комфортной среды для граждан и субъектов предпринимательской деятельности (как производителей товаров, так и субъектов торговой деятельности) через развитие многоформатной инфраструктуры торговли посредством стимулирования роста любых форм предпринимательской активности", — отмечается в проекте.

"Сделать это можно через дерегулирование торговой отрасли, устранение имеющихся административных барьеров, препятствующих развитию всех форм предпринимательской активности в сфере торговой деятельности", — добавил статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, слова которого приводятся в сообщении министерства.

В проекте документа представлены различные способы достижения цели и решения задач стратегии. В частности, планируется дальнейшее развитие как торговых сетей, так и несетевых магазинов (в том числе семейного бизнеса), нестационарной, мобильной, сезонной и разносной торговли, розничных рынков и ярмарок.

Кроме того, предполагается развивать продажу товаров через вендинговые автоматы. В документе также затрагивается тема "возрождения и развитие стрит-ритейла в российских городах".

"В сфере электронной торговли впервые профессиональным сообществом разработаны базовые термины и определения, которые необходимы для единообразного понимания и коммуникации, а также для дальнейшего формирования единообразной отраслевой статистики", — отмечается в сообщении Минпромторга.