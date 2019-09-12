МОСКВА, 12 сен /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин пока не планирует встречу по вопросам нефтегазовых проектов в Арктике и налоговых льгот для нефтяников в этом регионе, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Пока (встречи) в сентябре не планируется. Но тема на повестке дня", — рассказал Песков "Ведомостям".

Тем не менее, утверждает издание, встреча состоится в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству ввести мораторий на новые меры господдержки разработки нефтяных месторождений до завершения их инвентаризации. Срок исполнения поручения — 31 декабря 2019 года.