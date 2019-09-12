МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Поддержкой российских металлургов в условиях мировых экономических потрясений могут выступить внутренний рынок и национальные инфраструктурные проекты, полагают эксперты.

Глобальной сталелитейной отрасли сегодня никто не прогнозирует беспечного будущего, как минимум в среднесрочной перспективе. Напротив, ожидается снижение спроса со стороны потребителей и рост предложения, дальнейший спад стоимости металлопродукции. Главными причинами ухудшения обстановки станут пресловутые торговые войны и протекционизм, а также связанное с ними замедление темпов роста мировой экономики.

По мнению аналитиков, стратегическая важность металлургического сектора в итоге вынудит основную массу стран, включая Россию, в большей мере изолировать импортные товары, опасаясь неблагоприятного развития событий. При этом местным участникам рынка, главным образом, придется ориентироваться на внутренние рынки, где опорой им, в том числе, могут послужить государственные инфраструктурные проекты.

ВНУТРЕННИЕ ПРИОРИТЕТЫ

"В сложившихся условиях у отечественных металлургов остается один вариант — сосредоточиться на внутреннем рынке. Они могут рассчитывать на рост спроса благодаря увеличению финансирования национальных проектов… Еще одним источником дополнительного спроса могут быть совместные проекты с высоким потреблением металла", — считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

В сентябре 2018 года "Роснано", "Северсталь" и Windar создали совместное предприятие по производству оборудования для ветрогенерации. В ряде районов РФ подобные установки могут быть достаточно эффективными, а рынок в масштабах всей страны будет существенным. "В целом речь идет о том, чтобы осуществлять инвестиции не только в развитие и модернизацию собственных производственных мощностей, но и стимулировать секторы экономики с высоким потреблением металла", — поясняет Кочетков.

Эксперт-аналитик "Финама" Алексей Калачев соглашается, что с падением мирового спроса оказать поддержку российским стальным компаниям могут внутренние рынки. "Рост внутреннего спроса на сталь может, в частности, обеспечить реализация национальных проектов, в особенности – комплексный план модернизации инфраструктуры и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года", — отмечает он.

По словам Калачева, заметный пример переориентации уже демонстрирует Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). Если в 2016 году на внешних рынках продавалось более 30% продукции ММК, то в 2018 году – только 20,8%, а в первой половине текущего года – менее 12%.

ВЛИЯНИЕ И МЕРЫ

В целом рынок стали является довольно региональным, влияние торгового противостояния на отечественных металлургов ожидается несколько опосредованным, предполагает старший кредитный эксперт агентства Moody's Денис Перевезенцев. Прежде всего оно будет отражаться на ценах – то есть в случае снижения цен на экспортных рынках цены на прокат в России также снизятся из-за более низкого экспортного паритета.

"При этом мы не ожидаем существенного роста импорта стали на российский рынок из-за существенного транспортного плеча и возможности эффективно противостоять импорту мерами тарифного и нетарифного регулирования", — добавляет эксперт.

В свою очередь, Кочетков советует российским сталеварам подготовиться и пересмотреть свои инвестиционные программы в связи с ожиданиями длительного экономического спада в мире.

"Отечественные металлурги весьма часто грешат тем, что производственные планы не отвечают экономическим реалиям. Совершенно не стоит платить за избыточные мощности свои средства, если потребитель пока не готов это сделать сам. Другое дело, если идет речь о повышении эффективности производства для снижения себестоимости продукции. Подобные вложения оправданы на любой стадии экономического цикла", — поясняет он.