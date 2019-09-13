МОСКВА, 13 сен /ПРАЙМ/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам в пятницу предложил правительству РФ обосновать предложение об отмене порога — 60 миллионов рублей — трансфертного ценообразования по внешним сделкам.

Кабмин РФ внес блок поправок, касающихся трансфертного ценообразования, к законопроекту, вносящему изменения в Налоговый кодекс в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики. Однако бюджетный комитет в пятницу по предложению своего председателя Андрея Макарова не стал их рассматривать, отложив решение по ним до 16 сентября.

Депутат напомнил, что вопросы трансфертного ценообразования бизнесом поднимались в ходе обсуждения перед первым чтением и договаривались, что те вопросы, которые возникнут, во втором чтении будут обсуждены. "Поэтому правительство это вбросило, но, скажем, вдруг уходит, например, порог трансфертного ценообразования. С чего… мы убираем порог? Об этом вообще нигде ни речи не было, ни о чем не говорили. Может это правильно, может быть это обосновано, может не обосновано", — заявил Макаров.

"По трансфертным ценам правительство предлагает то, что считает правильным", — пояснил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

"…Я предлагаю сейчас не принимать решения, даже за основу", — заявил в свою очередь глава бюджетного комитета, предложив отложить рассмотрение всего блока поправок по трансфертному ценообразованию до понедельника. "Если мы проработаем вместе с нашим экспертным советом и бизнесом, если успеем до следующего комитета это проработать и найдем какие-то взаимные позиции, действительно, приемлемые вещи, тогда в понедельник это рассмотрим", — продолжил он.

"Коллеги, пожалуйста, до понедельника прорабатывайте все вопросы, придете, будет совместная позиция, пожалуйста, будем рассматривать", — резюмировал глава бюджетного комитета, обращаясь к представителям правительства и экспертного совета при комитете.