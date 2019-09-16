МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило правила выплат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки семьям, в которых в 2019-2022 годах родятся третьи и последующие дети, говорится в материалах на сайте Минфина.

"Право на участие в программе имеют россияне, являющимся заемщиками по ипотечному кредиту при рождении у них третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 годов. Теперь у них есть возможность получить выплату до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Такие же правила действуют для граждан России, усыновивших третьего и последующих детей", — говорится в документах.

Чтобы получить денежные средства, гражданам необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствие ипотечного кредита правилам программы, в организацию, которая является кредитором по ипотечному кредиту. Кредитор проверит документы и отправит их в акционерное общество "Дом.РФ". Если представленные данные верны, то АО "Дом.РФ" осуществит перевод средств кредитору для полного или частичного погашения ипотеки заёмщика в пределах указанной суммы (до 450 тысяч рублей).

Для получения 450 тысяч рублей, заемщикам необходимо собрать следующие документы: заявление о погашении кредита, документы, удостоверяющие личность, гражданство заемщика и его детей, а также документы, подтверждающие материнство или отцовство. Кроме того, понадобятся документы, подтверждающие предоставление гражданину ипотечного кредита, а также приобретение жилого помещения или земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Документы должны быть предоставлены в подлинниках либо нотариально заверенных копиях. Требования к формам документов будут опубликованы на сайте компании "Дом.РФ".

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети. Закон подготовлен во исполнение поручений президента и премьера о дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей, в целях улучшения их жилищных условий.