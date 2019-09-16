МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Промышленное производство в РФ в августе ускорило рост в годовом выражении до 2,9% с июльских 2,8%, по итогам восьми месяцев он составил 2,6%, сообщает Росстат.

В месячном выражении рост промпроизводства в августе составил 2,5% после спада на 0,7% в июле.

Рост промышленного производства в РФ по итогам 2018 года ускорился до 2,9% с 2,1% годом ранее, но оказался чуть ниже прогноза Минэкономразвития в 3%.