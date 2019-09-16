МОСКВА, 16 сен /ПРАЙМ/. Заместители руководителей Россельхознадзора и департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии на встрече в Москве договорились с 1 октября запустить совместный проект по сопровождению электронными ветеринарными сертификатами животноводческих товаров, следующих из России в Белоруссию, сообщила пресс-служба российского ведомства.

"В ходе встречи принято решение о запуске с 1 октября 2019 года пилотного проекта по сопровождению животноводческих товаров, следующих из России в Республику Беларусь, электронными ветеринарными сертификатами", — говорится в сообщении.

Белорусская сторона в ближайшее время направит в Россельхознадзор перечень товаров, которые будут задействованы в проекте. Уточняется, что в переходный период обмен документами на согласованный список продукции будет осуществляться в электронном виде, при этом грузы дополнительно будут сопровождаться ветеринарным сертификатом, распечатанным на бланке без степеней защиты.

Кроме того, стороны на встрече договорились подписать на следующей неделе "дорожную карту", регламентирующую процесс завершения интеграции между российскими и белорусскими системами электронной сертификации грузов.