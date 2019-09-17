МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. "Ренессанс капитал" прогнозирует, что темп роста ВВП России достигнет в 2020 году 2,6% против 0,9% в 2019 году, рассказала журналистам главный экономист "Ренессанс капитала" по России и СНГ Софья Донец.

По оценке аналитиков компании, рост ВВП в 2019 году не достигнет 1% ввиду неблагоприятного сочетания таких факторов, как повышение НДС, сочетания по-прежнему относительно жесткой направленности денежно-кредитной и бюджетной политики, а также снижения экспортных потоков. Тем не менее, аналитики ожидают, что эти временные сложности утратят свое влияние уже в следующем году. В 2020 году "Ренессанс капитал" ожидает восстановления темпов экономического роста до 2,6%, при этом потребительский и инвестиционный спрос должны вырасти на 2,9% и 3,6% соответственно.

Такое восстановление будет обусловлено как циклическими, так и структурными факторами, а именно: долгожданным смягчением бюджетной и денежно-кредитной политики (от жесткой до нейтральной), эффектом пенсионной реформы и реализацией национальных проектов (до 0,2-0,3 процентного пункта в совокупности). В 2021 году темп роста российской экономики, по прогнозам компании, составит 2,2%.

Базовый прогноз Минэкономразвития при этом предполагает рост экономики России в 2020 году на 1,7%, а на 2019 год — 1,3%.

"Ренессанс капитал" прогнозирует, что ЦБ РФ продолжит снижать ключевую ставку с текущих 7% до 6,75% на конец 2019 года и затем до 6,25% к середине 2020 года. "2020 год должен стать первым годом, когда фактически Центральный банк перейдет к нейтральной политике", — отметила Донец. Компания оценивает нейтральную ставку на уровне 5,5-6,5%.

"Мы сейчас видим возвращение инфляции к низким значениям. Ожидаем, что инфляция будет в районе 4% к концу этого года (пока у нас стоит прогноз 4,1% на конец года, но, наверное, этот прогноз сейчас уже высоковат, посмотрим, как будет реализовываться в ближайшие месяцы, торопиться не будем), вполне возможно, что она окажется и под 4% уже в этом году. Мы ждем, что инфляция окажется на уровне 3,5% в первом квартале 2020 года и в среднем составит по году 3,7%, к концу года будет 3,8%", — сказала она.

В 2020 году сумма ликвидных активов Фонда национального благосостояния (ФНБ) превысит 7-процентный порог, что обеспечит возможности для поддержания роста за счет дополнительных бюджетных инвестиций. По оценкам "Ренессанс капитала", инвестиции не превысят 1,1 триллиона рублей в 2020 году, что должно оказать поддержку росту ВВП и рублю. По оценке компании, курс российской валюты достигнет 66,5 рубля за доллар в конце 2019 года и составит 67,1 рубля за доллар в среднем в 2020 году.