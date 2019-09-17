МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Цены производителей промышленных товаров в России в августе замедлили снижение до 0,6% с 2,7% в июле, в годовом выражении рост составил 0,3%, сообщает Росстат.

При этом с начала года снижение цен промпроизводителей составило 2,6%.

В добыче полезных ископаемых и в обрабатывающих производствах цены за месяц снизились на 0,7%, в обеспечении электроэнергией, газом, паром и кондиционировании — выросли на 0,4%. Цены в водоснабжении, водоотведении и организации сбора и утилизации отходов, а также деятельности по ликвидации загрязнений выросли на 0,3%.

Снижение цен в добыче сырой нефти и природного газа в августе составило 0,7%, угля – 5,6%. При этом рост цен в добыче металлических руд составил 4,7%. В обрабатывающих производствах цены снизились на отдельные виды нефтепродуктов: сжиженные пропан и бутан – на 11,5%, автомобильный бензин – на 8,7%, легкие дистилляты, не включенные в другие группировки – на 8,3%, кокс и полукокс из каменного угля – на 6,9%, прочие нефтяные газы, не включенные в другие группировки – на 5,6%.

В 2018 году цены производителей промышленных товаров в России, по данным Росстата, выросли на 11,7%.