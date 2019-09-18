МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России, по предварительной оценке, в августе выросли на 3% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе 2019 года, по оценке, составила 45,1 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 7,4%, в январе-августе 2019 года — на 7,3%", — говорится в документе.

При этом реальные зарплаты, по предварительной оценке, в августе выросли на 3% в годовом выражении после роста также на 3% в июле. По сравнению с июлем реальные зарплаты в августе снизились на 2,8%. В январе-августе рост реальных зарплат составил 2,3%.

Официальный прогноз Минэкономразвития на 2019 год предполагает, что реальные зарплаты в РФ вырастут на 1,5%.