МОСКВА, 18 сен /ПРАЙМ/. Минсельхоз РФ оценил ущерб аграриев на Дальнем Востоке от чрезвычайных ситуаций в июле-августе в размере 5 миллиардов рублей, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Министерство указывает, что первый замминистра Джамбулат Хатуов провел селекторное совещание, посвященное ходу ликвидации последствий наводнений в субъектах Дальневосточного федерального округа.

"Минсельхозом России по материалам, представленным органами управления АПК регионов, проведена предварительная оценка потерь сельхозтоваропроизводителей. Как отметил Джамбулат Хатуов, общий ущерб, причиненный в результате наводнений, по предварительным данным, может составить почти 5 миллиардов рублей", — сообщается в пресс-релизе.

При этом, по словам первого замминистра, не во всех регионах подготовка документов для выделения федеральной помощи аграриям ведется в должной степени оперативно и качественно.

В июле-августе из-за обильных осадков на территории Амурской, Еврейской автономной областей, Приморского и Хабаровского краев в июле-августе были введены режимы чрезвычайных ситуаций природного характера.

"Задача, которая ставится Минсельхозом перед регионами – это проведение полного комплекса необходимых мероприятий по подготовке и предоставлению обосновывающих документов, чтобы мы смогли произвести 100-процентную компенсацию ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям. Мы должны приложить все усилия для максимально быстрого восстановления всего агропромышленного комплекса пострадавших регионов", — подчеркнул Хатуов, слова которого приводятся в сообщении.