МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. В министерстве экономического развития России (МЭР) в ближайшее время может быть создано подразделение, которое будет заниматься гуманитарными и общественными проектами на территории СНГ и ЕАЭС, пишет РБК со ссылкй на источники в четверг.

Планируется, что новая структура будет заниматься организацией профильных форумов и фестивалей. Это должно дополнить экономическую интеграцию в СНГ и ЕАЭС общественно-культурным направлением.

Также на подразделение могут возложить кураторство молодежных проектов, а также работу с НКО, координацию действий с правозащитниками. Для этого будет отлажена работа с МИДом, Минкультуры, Минпросвещения и другими министерствами.

Во главе новой структуры в МЭР встанет экс-секретарь СПЧ Яна Лантратова. Она переходит на этот пост из Кремля.

В свою очередь собеседник "Ведомостей" сообщил, что новое подразделение будет находиться под кураторством заместителя министра Михаила Бабича, который был назначен на этот пост в июне текущего года. До назначения он несколько месяцев работал послом России в Белоруссии. На новом посту Бабич курирует вопросы, связанные с интеграцией с Белоруссией, ЕврАзЭС и СНГ.