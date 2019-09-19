МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Материнский капитал в 2020 году составит 466 тысяч рублей, в проекте бюджета РФ на эти выплаты зарезервировано 316 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Кабинет министров в четверг рассматривает проект федерального бюджета на 2020 год и период 2021-2022 годов, а так же бюджеты государственных внебюджетных фондов на предстоящую трехлетку.

"Будем индексировать материнский капитал: в следующем году его размер превысит 466 тысяч рублей. Для этого мы зарезервировали в бюджете 316 миллиардов рублей", — сказал Медведев.

Говоря о бюджетах государственных внебюджетных фондов, он сообщил, что и доходы и расходы фондов будут расти на протяжении трёх лет. "Это позволит сделать социальную помощь более адресной и увеличить социальные выплаты", — сказал он.