ЛОНДОН, 19 сен — ПРАЙМ. Лондон второй год подряд уступает Нью-Йорку в рейтинге самых привлекательных международных финансовых центров, свидетельствуют данные глобального исследования аналитической компании Z/Yen Group "Мировой индекс финансовых центров" (The Global Financial Centres Index, GFCI).

На третьем месте находится Гонконг, на четвертом и пятом — Сингапур и Шанхай соответственно. Также в десятку лидеров вошли такие города, как Токио, Пекин, Дубай, Шэньчжэнь и Сидней, вытеснив из топ-10 Торонто, Цюрих и Франкфурт.

Среди европейских столиц в 2019 году один из лучших темпов роста продемонстрировал Париж, поднявшись на 10 пунктов вверх и заняв 17-е место. По мнению авторов исследования, Париж может значительно усилить свои позиции после выхода Великобритании из ЕС.

Москва и Санкт-Петербург заняли 71-е и 79-е места в рейтинге, поднявшись с 83-го и 80-го мест соответственно.

Z/Yen Group анализирует текущую конкурентоспособность 114 финансовых центров мира и присваивает им соответствующие рейтинги. Оцениваются такие критерии, как бизнес-среда, человеческий капитал, инфраструктура, развитость финансового сектора, а также деловая репутация.