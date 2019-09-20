МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в августе 2019 года выросли на 0,56% (+12,44 тонны) и на 1 сентября составляли 71,7 миллиона унций (2230,12 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.

В январе-июле регулятор закупил 105,75 тонны золота, таким образом за восемь месяцев 2019 года в резервы закуплено уже 118,19 тонны монетарного золота.

Стоимость золота в резервах за август выросла на 7,41% — до 109,477 миллиарда долларов на 1 сентября 2019 года с 101,923 миллиарда долларов на 1 августа. Доля золота в международных резервах также увеличилась — до 20,69% с 19,61%.

Банк России в течение 2018 года, также как и годом ранее, регулярно закупал монетарное золото для пополнения золотовалютных резервов, и по итогам года резервы банка в золоте выросли на 14,89% (+273,715 тонны) и на 1 января 2019 года составляли 67,9 миллиона унций (2111,93 тонны).

Физический объем золота в международных резервах в последние годы неуклонно рос: на начало 2007 года запасы золота составляли 402 тонны, 2008 года — 450 тонн, 2009 года — 519 тонн, 2010 года — 637,6 тонны, 2011 года — 789,9 тонны, 2012 года — 883,2 тонны, 2013 года — 958 тонн, 2014 года — 1036 тонн, 2015 года — 1207 тонн, 2016 года — 1415,2 тонны, на начало 2017 года — 1614,3 тонны.

За 2017 год запасы золота в резервах РФ выросли на 13,87% (+223,95 тонны) и на 1 января 2018 года составляли 59,1 миллиона унций (1838,22 тонны).