МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейший российских агрохолдингов, может провести вторичное публичное размещение акций (SPO) уже на следующей неделе, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, компания привлечет от 200 до 300 миллионов долларов.

Комментарий "Русагро" получить пока не удалось.

В апреле 2011 года "Русагро" провело IPO на Лондонской бирже, в апреле 2016 года — SPO. В начале октября 2018 года компания сообщила о приобретении права на покупку контрольного пакета акций компании Quartlink Holding Ltd., владеющей холдингом "Солнечные продукты" (один из ведущих производителей масла в РФ).

В конце ноября 2018 года гендиректор компании Максим Басов говорил, что если сделка будет завершена, группа в 2019-2020 годах может изучить рынок на предмет SPO. В марте 2019 года акционеры "Русагро" одобрили допэмиссию до 6,5 миллиона акций в форме GDR. В начале сентябре "Русагро" сообщило об отсутствии нарушений санкционного режима ЕС пи покупке долга "Солнечных продуктов", что могло бы быть препятствием для SPO.

Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, а также является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 71,9% акций компании (за вычетом казначейских бумаг) принадлежит семье Вадима Мошковича, гендиректору "Русагро" Максиму Басову — 7,3% акций. Free float составляет 20,8%.