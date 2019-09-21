МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ выделит средства на восстановление подтопленных заповедников Приамурья в рамках реализации мероприятий по ликвидации последствий паводка в Амурском крае, конкретная сумма будет определена позднее, сообщил РИА Новости глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.

Ранее сообщалось, что практически вся территория заповедника "Болоньский" в Хабаровском крае — почти 103 600 га — находится в зоне паводка на реке Амур, экологи опасаются за растения и животных, среди которых есть и краснокнижные. Этим летом в результате наводнения в Амурской области затопило и заповедник "Норский" в Селемджинском районе.

"Конечно, они будут в рамках мероприятий по восстановлению Амурского края (выделяться)", — сказал Кобылкин в ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.

Он отметил, что объем средств, который пойдет конкретно на эти цели, еще не определен. "Мы определимся сейчас, посмотрим", — добавил министр.

Из-за сильных дождей и паводка на реках режим ЧС введен в Амурской области и Еврейской автономной области, а также в Хабаровском крае. Уровень Амура у населенных пунктов превысил опасные отметки. Самая сложная ситуация складывается в Комсомольске-на-Амуре, где во время пика паводка уровень воды достиг отметки 829 сантиметров при опасной для города в 650 сантиметров.

В ЕАО из-за паводка 1,5 месяца не работал пограничный пункт пропуска через российско-китайскую границу, в регионе в зону наводнения попали десятки населенных пунктов. В Приамурье паводок подтопил свыше 250 тысяч гектаров сельхозугодий. Ущерб региону и местным жителям превысил 6 миллиардов рублей. Кроме того, паводок на реках отмечался и в Приморье после тайфунов, здесь вода уже спала.