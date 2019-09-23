МОСКВА, 23 сен /ПРАЙМ/. Москва в ближайшие дни будет находиться в центре внимания аудиторов всего мира — в столичном Манеже в понедельник открывается XXIII международный конгресс организации ИНТОСАИ, объединяющей счетные палаты из 194 стран.

Россия в текущем году примет председательство в этой организации, а глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин станет ее президентом на следующие три года.

Участники конгресса, который будет проходить с 23 по 28 сентября, обсудят роль аудита в достижении целей национального развития — доклад на эту тему готовит российская сторона. Кроме того, Китай, который сейчас председательствует в ИНТОСАИ, представит доклад о цифровизации финансового аудита.

Помимо панельных сессий, в ходе конгресса пройдут мини-стратегические сессии участников по поводу развития самого ИНТОСАИ: как сделать организацию более эффективной, как обеспечить доверие между органами аудита и другими органами власти.

ИНТОСАИ является неправительственной организацией, объединяющей высшие органы финансового контроля стран ООН, основана в 1953 году. Одной из задач ИНТОСАИ является анализ практики финансового контроля (аудита) членов организации и формирование стандартов, описывающих должное положение дел.

Конгресс проводится один раз в три года, он является высшим органом организации. В предстоящем Конгрессе примут участие делегации из порядка 170 стран — членов ИНТОСАИ, экономисты, эксперты в области государственного управления и социальной сферы, представители ООН, Всемирного банка, ОЭСР и других.