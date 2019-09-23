МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ не принимало окончательных решений по реформированию госслужбы, связанных с сокращением числа госслужащих и повышением зарплат в госсекторе, идет обсуждение разных концепций, премьер-министр Дмитрий Медведев в ближайшее время планирует провести несколько совещаний на эту тему, заявил журналистам пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

Так он прокомментировал заявление первого замминистра финансов РФ Татьяны Нестеренко, сообщившей в интервью РИА Новости о том, что с 2020 года планируется начать реализацию масштабной реформы в сфере госуправления, которая приведет к сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет и одновременно к повышению оплаты труда тех госслужащих, которые не попадут под сокращение.

"Заявление коллег из министерства финансов РФ несколько преждевременно. Никаких окончательных решений по реформированию госслужбы, сокращению количества госслужащих и повышению зарплат в госсекторе на данный момент нет", — сказал Осипов.

Он пояснил, что "сейчас идет обсуждение разных концепций и подходов к реформированию".

"Дмитрий Медведев в ближайшее время планирует провести несколько совещаний на эту тему. На них будут определены основные принципы и направления реформы", — сообщил пресс-секретарь главы правительства. Он отметил, что затем выработанные предложения будут доложены премьеру.