МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин обсудил с премьер-министром Дмитрием Медведевым параметры бюджета страны на следующие три года.

"Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Медведевым, в ходе которой обсуждались параметры федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", — отмечается в сообщении.

Как сообщается на сайте президента России, премьер-министр сообщил о том, что бюджет будет профицитным в течение ближайших трех лет.

"При его формировании мы исходили из бюджетного правила. Объем Фонда национального благосостояния уже превысил семь процентов валового внутреннего продукта, и, по нашим оценкам, эта тенденция сохранится и в ближайшее время", — сказал Медведев. Минфин подсчитал долю доходов бюджета РФ от нефти и газа в 2020-2022 годах

По словам главы кабмина, федеральный бюджет является основным инструментом достижения национальных целей развития, поставленных в указе президента от 7 мая прошлого 2018 года. Бюджет решает задачи повышения уровня жизни граждан, а также экономического развития России. В то же время Медведев добавил, что правительство страны финансирует эти направления в приоритетном порядке.

Всего в течение 2020-2022 годов, добавил премьер, на реализацию нацпроектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в стране планируется направить из федерального бюджета порядка 7 триллионов рублей.

"Самая большая статья – это социальная сфера. В следующем году в рамках соответствующих нацпроектов у нас почти в два раза вырастают расходы на здравоохранение: со 160 миллиардов рублей в 2019 году до 320. Почти на 20 с лишним процентов увеличиваются ассигнования на демографию и на образование. Более чем в полтора раза вырастает финансирование науки, а также экологических программ", — доложил Медведев.

ФИНАНСИРОВАНИЕ НАЦПРОЕКТОВ

Путин в свою очередь поручил правительству РФ после принятия бюджета на следующую трехлетку сосредоточиться на разбюрокрачивании принятия решений с целью ритмичности финансирования, в том числе нацпроектов.

"И есть еще одна просьба и пожелание, чтобы после принятия этого основного финансового документа, основного финансового закона страны в последующие годы мы сосредоточили свое внимание не только на финансировании как таковом (надеюсь, что все это будет исполнено), но на разбюрокрачивании принятия решений с целью обеспечения ритмичности финансирования", — сказал Путин.

"Даже в этом году, к сожалению, не получается так, как мы планировали изначально, ритмично и равными долями по кварталам финансировать принятые нами решения", — отметил он, указав, что это связано, в том числе, с рядом обстоятельств объективного характера.

"Но я абсолютно уверен в том, что если мы хотим выполнить эти национальные проекты, над которыми вместе так долго работали, то нам нужно многие вещи поменять с точки зрения обеспечения ритмичности и своевременности финансирования намеченных целей развития", — подытожил президент.

Глава правительства пообещал так и поступить. "Будем заниматься как раз и такого рода разбюрокрачиванием тех правил, которые существуют по доведению финансовых ресурсов", — сказал Медведев.