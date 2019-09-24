МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин попросил ЦБ очень внимательно наблюдать за ситуацией с финансированием строительного сектора и при необходимости поддержать регионы финансово.

"Я вас очень прошу внимательно за этим наблюдать, потому что очень важно своевременно скоординировать эту работу: финансовые учреждения с одной стороны, застройщик со второй, местные власти, которые должны поработать над этой инфраструктурой, региональные должны поддержать. И федеральное правительство тоже", — сказал Путин на встрече с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля, обсуждалась ситуация с финансированием в строительной отрасли, в частности привлечение средств граждан для строительства жилья с использованием эскроу-счетов.

Президент также отметил, что "нужно поддержать регионы с точки зрения финансовой обеспеченности для решения всех этих вопросов, если у них самих силёнок не хватает".

"Мы с вами регулярно это обсуждаем, будем и дальше это делать, но в текущем режиме. Конечно, роль Центрального банка тоже достаточно большая", — добавил Путин.

Набиуллина в свою очередь сообщила, что банковская система РФ в целом устойчива, может наращивать кредитование.

"В целом банковская система устойчива, достаточный капитал, достаточная ликвидность, может наращивать кредитование, поддерживать экономический рост", — сказала глава регулятора.

"Кредиты экономике в целом за первые восемь месяцев в годовом выражении выросли на 9,8%. И это не только потребительские кредиты, о которых все знают, что там высокие темпы роста, и мы охлаждаем, но и кредитование реального сектора экономики, предприятий – растет", — вместе с тем отметила она.

По данным регулятора, прибыль российского банковского сектора в январе-августе текущего года составила 1,4 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года почти в 1,6 раза. В августе они нарастили кредитование населения на 1,8%, а корпоративное кредитование показало рост на 0,6%, расширение кредитования в основном обеспечил розничный сегмент.

При этом в банковском секторе сохраняется преобладание прибыльных кредитных организаций. Так, за январь-август прибыль в размере 1,492 триллиона рублей показали 347 кредитных организаций, что составляет 76% от количества кредитных организаций, действовавших на 1 сентября 2019 года. Убыток в размере 138 миллиардов рублей был зафиксирован в 99 кредитных организаций (22% от всех банков).