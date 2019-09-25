МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал одной из причин снижения инфляции в стране "подкрутку" Центробанком в ожидании прихода в экономику 700 миллиардов рублей, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.

Глава государства в среду проводит совещание с членами правительства, главной темой которого стали дополнительные меры по ускорению экономического роста и повышение доходов населения.

"Сейчас мы видим, что инфляция будет уже ниже 4% от целевого значения в начале октября и уйдет где-то примерно до 3,6% в этом году и ниже 3% в первом квартале следующего года", — заявил в ходе своего доклада глава Минэкономразвития Максим Орешкин, отметив, что инфляция снижается даже быстрее тех ожиданий, которые сам он озвучивал в июле нынешнего года.

"Это отчасти понятно, потому что мы знаем этот "навес", который образовался в результате как раз недостаточно энергичной работы по реализации планов нацпроектов. А Центральный банк в ожидании этих 700 миллиардов (рублей — ред.) немножко подкрутил макроэкономические показатели. Вот и результат — инфляция ниже целевых показателей", — сказал в ответ Путин.

Министр возразил: "Здесь на самом деле не совсем такая ситуация".

"Я знаю, слышал ваши дискуссии. Извините, что Вас перебил", — добавил президент и попросил Орешкина продолжить доклад.