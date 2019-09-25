МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/. Минфин РФ сохраняет планы по покупке золота и драгоценных камней в Гохран в 2020 году на уровне текущего года — 10,5 миллиарда рублей, планирует увеличивать покупки и сокращать продажи в 2021-2022 годах, говорится в проекте федерального бюджета на следующую трехлетку, опубликованного на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте предусмотрено 10,5 миллиарда рублей на приобретение драгоценных металлов и камней в Гохран в 2020 году, и по 11,5 миллиарда рублей в 2021 и 2022 годах.

Реализация драгоценных металлов и камней из Гохрана, согласно документу, планируется на сумму до 6,5 миллиарда рублей в 2020 году, до 5 миллиардов рублей в 2021 году и 4,5 миллиарда рублей в 2021 году.

В действующем законе о бюджете на 2019 и 2020 годы запланированы покупки драгоценных металлов и камней на сумму 10,5 миллиарда рублей в год, а реализация — на уровне 7,5 миллиарда рублей в год.

Замминистра финансов Алексей Моисеев ранее говорил, что Минфин планирует закупать в госфонд только золото и предметы искусства, покупки других металлов и драгоценных камней не планируются.