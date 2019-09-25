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МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) может получить в 2020 году на лизинг гражданских судов из бюджета 5 миллиардов рублей, следует из подготовленного Минфином РФ проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на портале проектов правовых актов.

Минпромторг РФ предлагает выделить до 2022 года на льготный лизинг судов 105 миллиардов рублей, проведя большую часть этих средств через взнос в уставный капитал Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), сообщил РИА Новости в сентябре источник в министерстве. Источник сообщил также, что объём планируемого строительства до 2030 года составляет в деньгах 387 миллиардов рублей и порядка 500 судов.

"Субсидия публичному акционерному обществу "Государственная транспортная лизинговая компания", г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, в целях лизинга (аренды) гражданских судов водного транспорта… 2020… 5 (миллиардов рублей — ред.)", — говорится в документе.

Согласно опубликованному проекту закона, в 2021 году предусмотрена аналогичная субсидия ГТЛК на указанные цели в объёме 5 миллиардов рублей, субсидии на 2022 год по данной статье, согласно материалам Минфина, не предусмотрены.

Взнос в уставный капитал Объединенной судостроительной корпорации для реализации проектов лизинга пассажирских судов в 2022 году составит 5 миллиардов рублей, отмечается в документе. Кроме того, субсидии российским организациям на возмещение части затрат на осуществление морских скоростных пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне на морских скоростных судах на подводных крыльях в период 2020-2022 годов будут составлять, согласно документу, 150 миллионов рублей ежегодно.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) совместно с Центральным научно-исследовательским институтом морского флота разработала программу лизинга водного транспорта до 2031 года на 75,5 миллиарда рублей, из них 27,9 миллиарда рублей — бюджетные средства, сообщала компания в сентябре.