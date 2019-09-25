МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/. Университет Национальной технологической инициативы (НТИ) "20.35" в 2020-2022 годах получит более 10 миллиардов рублей на федеральный проект "Кадры для цифровой экономики", следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на портале проектов правовых актов.

"Государственная поддержка автономной некоммерческой организации "Университет национальной технологической инициативы 2035" в целях реализации отдельных мероприятий федерального проекта "Кадры для цифровой экономики",- говорится в документе.

Согласно ему, в 2020 году на эти цели будет выделено 2,745 миллиарда рублей, в 2021 году — 3,620 миллиарда рублей, а в 2022 — 3,83 миллиарда рублей.

Университет НТИ "20.35" – первый в России университет, обеспечивающий профессиональное развитие человека в цифровой экономике. Он ориентирован на подготовку лидеров компаний, участников НТИ и специалистов, работающих на новых глобальных рынках. В Университете НТИ "20.35" будет новый формат обучения, где необходимые студенту образовательные модули индивидуально будут собираться в различных учебных заведениях. Обучение будет проводиться как в очном, так и заочном режиме. Вместо диплома для выпускника будет сформирован цифровой профиль компетенций, который отражает его реальные достижения. Университет НТИ "20.35" является центром компетенций по направлению "Кадры для цифровой экономики" нацпрограммы "Цифровая экономика"