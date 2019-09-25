МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/. Более 1,2 миллиарда рублей ежегодно с 2020 по 2022 годы планируется выделять на обеспечение визитов делегаций высших органов власти за рубеж, следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на портале проектов правовых актов.

Согласно проекту документа, в 2020 году на эти нужды планируется выделить 1,216 миллиарда рублей, в 2021 году — 1,219 миллиарда рублей, а в 2022 году — 1,227 миллиарда рублей.