МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/. Почти 200 миллиардов рублей планируется выделить в 2020 году в РФ на реализацию федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", большая часть средств будет потрачена на оказание медицинской помощи, следует из подготовленного Минфином РФ проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на портале проектов правовых актов.

В документе указано, что на "Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" в 2020 году планируется выделить 189,4 миллиарда рублей.

На оказание медицинской помощи больным с онкозаболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2020 году планируется потратить 120 миллиардов рублей, уточняется в проекте.

На строительство и реконструкцию государственных онкологических центров в следующем году будет выделено более 10 миллиардов рублей, отмечается в документе.