МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/. Жатайская судоверфь (г. Якутск) в 2020-2021 годах может быть докапитализирована на 3,6 миллиарда рублей, следует из подготовленного Минфином РФ проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на портале проектов правовых актов.

Жатайская судоверфь в 2019-2021 годах получит из бюджета РФ 4,1 миллиарда рублей на создание и модернизацию производственных мощностей, сообщал ранее кабмин.

"Взнос в уставный капитал акционерного общества "Жатайская судоверфь", г. Якутск, Республика Саха (Якутия) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)… 2020… 2,45 миллиарда рублей… 2021… 1,106 миллиарда рублей", — говорится в документе.

Создание высокотехнологичной Жатайской судоверфи позволит Якутии ежегодно строить до 10 речных судов и утилизировать не менее двух списанных судов. С учетом производственной мощности судоверфи до 2036 года планируется построить 130 единиц речных судов. По планам судоверфь начнет работать через два года, и к 100-летию республики в 2022 году первое судно будет спущен на воду. Предполагается, что создаваемый флот позволит обеспечить бесперебойные грузоперевозки внутренним водным транспортом в Ленском бассейне и Арктической зоне страны.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отмечал, что в результате реализации инвестиционного проекта будут осуществлены строительство, реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей АО "Жатайская судоверфь" с целью модернизации и строительства флота для обеспечения бесперебойных грузоперевозок внутренним водным транспортом в Ленском бассейне и Арктической зоне Российской Федерации.