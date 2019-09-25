МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/. Расходы федерального бюджета РФ на деятельность Совфеда составят в 2020 году около 5,9 миллиарда рублей, в 2021 году — 6,8 миллиарда, в 2022 году — почти 7 миллиардов, следует из подготовленного Минфином РФ проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на портале проектов правовых актов.

В частности, расходы бюджета на верхнюю палату парламента в 2020 году составят 5,870 миллиарда 923,5 тысяч рублей, в 2021 году — 6,82 миллиарда 874,5 тысяч рублей, в 2022 году — 6,972 миллиарда 477,7 тысяч рублей.

Из этой суммы на зарплату сенаторам и их помощникам планируется направить 2,4 миллиарда рублей в будущем году, 2,5 миллиарда в 2021 году и 2,6 миллиарда в 2022 году.

Расходы на аппарат, выполнение услуг составят почти 1,9 миллиарда рублей в 2020 году, 1,93 миллиарда в 2021 году и чуть более 2 миллиардов в 2022 году.