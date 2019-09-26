МОСКВА, 26 сен /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг рассмотрит законопроект, уточняющий случаи, при которых платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок, признаются безнадежными к взысканию, сообщает пресс-служба кабмина.

"Законопроектом предлагается уточнить перечень случаев, при которых платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок, признаются безнадежными к взысканию, в том числе, в случае признания банкротом гражданина, не являющимся индивидуальным предпринимателем, а также в случае исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц", — отмечается в сообщении.

Кабмин уточняет, что проект позволит улучшить администрирование доходов бюджетной системы, повысить эффективность работы с дебиторской задолженностью по доходам, а также решить ряд вопросов, связанных с реализацией норм бюджетного законодательства в части принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет.

Кроме того, кабмин на заседании в четверг обсудит проект федерального закона "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса РФ и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году".