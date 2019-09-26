МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Минфин России не закладывал в план на 2020-2022 годы приватизацию "Аэрофлота", "Первого канала" и РЖД, сообщил журналистам первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов.

Ранее в четверг СМИ сообщили со ссылкой на источник, что Минфин считает целесообразным включить в трехлетний план приватизации "Аэрофлот", "Зарубежнефть", Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК), РЖД, "Первый канал".

"В планах на трехлетку этого нет", — ответил Силуанов журналистам на соответствующий вопрос.