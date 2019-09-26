МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Индекс предпринимательской уверенности в РФ в сентябре 2019 года вырос на 1 процентный пункт по отношению к сентябрю 2018 года в обрабатывающих производствах, в добывающих — снизился на 1 процентный пункт, свидетельствуют данные Росстата.

"Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние деловой активности с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года: в добывающих производствах снизился с 1% до 0%; в обрабатывающих производствах вырос с минус 3% до минус 2%", — говорится в сообщении.

При этом экономическую ситуацию в своей организации, занимающейся добычей полезных ископаемых, считают благоприятной 13% и удовлетворительной — 74% руководителей, в обрабатывающих производствах — 11% и 74% респондентов соответственно.

В добыче полезных ископаемых число оптимистов в отношении оценки текущей экономической ситуации превышает число пессимистически настроенных респондентов на 1 процентный пункт, в обрабатывающих производствах число пессимистов превышает число оптимистов на 4 процентных пункта.

Улучшение экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев ожидают в добыче полезных ископаемых 22% опрошенных, в обрабатывающих производствах – 27%. При этом число оптимистов превысило число ожидающих ухудшения экономической ситуации в добывающих производствах на 15 процентных пунктов и в обрабатывающих производствах – на 19 процентных пунктов.

Среди факторов, ограничивающих, по мнению руководителей, рост производства, в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах главными являются недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке, высокий уровень налогообложения и неопределенность экономической ситуации.