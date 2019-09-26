КИЕВ, 26 сен /ПРАЙМ/. Национальный банк (ЦБ) Украины провел финальную встречу с миссией Международного валютного фонда (МВФ), сообщил глава центробанка Яков Смолий.

Ранее украинское представительство МВФ оповестило, что миссия в четверг завершает свою работу на Украине, в пятницу ожидается заявление по итогам ее работы.

"Exit meeting done. О чем в итоге будет болеть голова у команды МВФ в Вашингтоне? Как минимум, о прекращении давления на реформаторов и сохранении финстабильности, которая зависит от течения ряда судебных процессов на Украине и не только", — написал Смолий в микроблоге Twitter в четверг.

В декабре 2018 года фонд утвердил новую кредитную программу stand by для Украины, на этот раз на 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда долларов были выданы сразу, а выделение последующих траншей зависит от итогов полугодовых обзоров. Изначально Киев ожидал очередного транша от МВФ в мае, затем в июне, а в итоге он был отложен до формирования нового правительства.

Новая миссия МВФ начала работу на Украине 10 сентября. Планировалось, что она оценит выполнение Киевом требований для получения очередного кредитного транша по уже имеющейся программе и что стороны проведут переговоры о новом кредитовании.

При этом ранее в четверг агентство "Украинские новости" со ссылкой на источники, знакомые с предварительными итогами работы миссии, сообщило, что она покинет Киев после двухнедельной работы без оснований рекомендовать совету директоров фонда заключить с Украиной новую программу кредитования из-за трех проблемных моментов — ситуации вокруг Приватбанка, вопросов к проекту госбюджета на 2020 год и возможной смены руководства Нацбанка.