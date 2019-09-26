МОСКВА, 26 сен /ПРАЙМ/. Запуск серийного отечественного производства комплекса оборудования для проведения гидравлического разрыва пласта (ГРП) в нефтегазовой промышленности планируется в РФ, на эти цели будут представлены субсидии в 1,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении Минпромторга.

Соответствующее постановление утверждено правительством РФ. Отмечается, что сумма субсидии составляет 1,5 миллиарда рублей на три года, при этом создание флотов ГРП будет осуществляться при значительном внебюджетном финансировании, в два раза превышающем государственную поддержку. Флот ГРП — комплекс из различных технологических установок и решений, которые позволяют сделать добычу нефти более интенсивной, а отдачу газо- и нефтедобывающих скважин — более высокой.

"Поддержка будет оказана путем предоставления субсидии на проведение опытно-конструкторских и технологических работ", — приводятся в сообщении слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Он уточнил, что речь идет именно о поддержке создания производства комплекса оборудования, включая насосные, смесительные и гидратационные установки, станцию контроля и управления, машины химических добавок, а также другие компоненты флота ГРП, ранее не производимые в России. "Выбор организации будет осуществляться в рамках открытого конкурса", — подчеркнул глава Минпромторга.

Также сообщается, что опытно-конструкторскую разработку планируется осуществить в 2019-2021 годах, поэтому уже к 2022 году должен быть готов опытный образец, который в дальнейшем позволит выйти на серийное производство.

По информации министерства, в настоящее время 38% операций, или около 30 миллиардов рублей приходится на иностранные компании, такие как Weatherford (США), Schlumberger (США), PeWeTe (Австрия, бывшая C.A.T. Oil), Halliburton (США), Calfrac (Канада). При этом в целом по рынку более 95% используемых компонентов оборудования — американского, европейского и китайского производства. На настоящий момент в РФ задействовано около 90 флотов ГРП, более 80% которых выпущены более 10 лет назад и потребуют полной или частичной замены в ближайшие 3-5 лет, сообщает Минпромторг.