МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Спикер Севета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение, что россияне не обладают достаточными накоплениями для того, чтобы в стране в полную силу заработал законопроект о гарантированном пенсионном продукте.

Минфин РФ 6 сентября объявил, что разработал и направил на согласование законопроект о гарантированном пенсионном продукте (ГПП). Среди его основных элементов — исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

"Практика увеличения пенсии за счёт личных накоплений в мире довольно распространена. Другое дело, насколько своевременно её введение у нас. На мой взгляд, сейчас значительная часть населения имеет доходы, из которых им просто нечего выделять на увеличение пенсионного обеспечения в будущем", — сказала Матвиенко.

Также спикер считает, что граждане РФ не могут понять механизмов формирования и начисления пенсии, поскольку "постоянные изменения в этой сфере их окончательно запутали".

"Сказанное не означает, что я против совершенствования пенсионной системы, регулирующего её законодательства. Россия – социальное государство, и мы обязаны делать всё для того, чтобы размер пенсий, социальная защищенность граждан улучшались. Но шаги в этом направлении должны быть продуманными, ответственными, учитывающими отечественные реалии", — отметила она.

Матвиенко подчеркнула, что если эта инициатива будет развиваться, то должны быть обязательно предусмотрены несколько базовых принципов, в том числе добровольность, налоговые преференции для граждан и работодателей и жёсткие гарантии и ответственность государства за обеспечение сохранности пенсионных накоплений.

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